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15:29, 6 ноября 2018 539
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Карабасов назвал причину банкротства рязанской автоколонны 1

Карабасов назвал причину банкротства рязанской автоколонны

Рязанские активисты ОНФ и и.о. главы городской администрации Сергей Карабасов обсудили причины банкротства «Автоколонны №1310». Встреча прошла в региональном штабе Общероссийского народного фронта.

Карабасов рассказал, что рязанская автоколонна инициировала процедуру банкротства, чтобы прибегнуть к помощи арбитражного управляющего и выработать новую модель развития предприятия. Директор «Автоколонны №1310» Андрей Михно отметил, что ее долг перед налоговой вышел на критический уровень, это послужило причиной подачи иска. «Если бы мы не подали на банкротство, буквально через неделю бы подала на банкротство налоговая и заблокировала нам все счета», — подчеркнул он.

Напомним, долг «Автоколонны №1310» составляет 77 миллионов рублей.

За прошедший год администрация погасила долг предприятия на сумму 150 миллионов рублей, в том числе, за счет увеличения платы за проезд в общественном транспорте и сокращения штата. По словам Карабасова, на работе рязанской автоколонны сказалось и то, что коммерческий транспорт стал обслуживать «льготников».

«Две трети льготников перевозят коммерческие перевозчики. Ранее средства направлялись за их перевозку в кассу предприятия, что позволяло погашать долги», — сказал и.о. главы администрации .

На встрече Карабасов не исключил возможность слияния двух предприятий: «Управления Рязанского троллейбуса» и «Автоколонны №1310».

Он также заявил, что в Рязани необходимо обновить транспортную модель города, так как созданная в 2007 году устарела.

Активисты, в свою очередь, интересовались перспективой обновления общественного транспорта в Рязани. Они напомнили, что ранее большинство пассажиров согласились с повышением тарифа до 23 рублей при условии, если вырученные средства пойдут на обновление автопарка.

«Мы полагаем, что нужно тут дифференцировать часть нагрузки на коммерческих перевозчиков, — ответил и.о. главы администрации. — Коммерческие перевозчики, в том числе, готовы обновлять свой подвижной состав. Конечно, когда муниципальное предприятие разберется с долгами, и мы в новой транспортной модели определим для него роль и функционал, то будем осуществлять качественные перевозки». Отметим, в настоящее время в городе работают 100 троллейбусов, 60 автобусов и около 900 маршрутных такси и коммерческих автобусов.

Напомним, в мэрии сообщили, что банкротство рязанской автоколонны не повлияет на работу транспорта. Судебное заседание по делу предприятия назначили на 15 ноября.


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