Карабасов назвал причину банкротства рязанской автоколонны

Рязанские активисты ОНФ и и.о. главы городской администрации Сергей Карабасов обсудили причины банкротства «Автоколонны №1310». Встреча прошла в региональном штабе Общероссийского народного фронта.

Карабасов рассказал, что рязанская автоколонна инициировала процедуру банкротства, чтобы прибегнуть к помощи арбитражного управляющего и выработать новую модель развития предприятия. Директор «Автоколонны №1310» Андрей Михно отметил, что ее долг перед налоговой вышел на критический уровень, это послужило причиной подачи иска. «Если бы мы не подали на банкротство , буквально через неделю бы подала на банкротство налоговая и заблокировала нам все счета», — подчеркнул он.

Напомним, долг «Автоколонны №1310» составляет 77 миллионов рублей.

За прошедший год администрация погасила долг предприятия на сумму 150 миллионов рублей, в том числе, за счет увеличения платы за проезд в общественном транспорте и сокращения штата. По словам Карабасова, на работе рязанской автоколонны сказалось и то, что коммерческий транспорт стал обслуживать «льготников».

«Две трети льготников перевозят коммерческие перевозчики. Ранее средства направлялись за их перевозку в кассу предприятия, что позволяло погашать долги», — сказал и.о. главы администрации .

На встрече Карабасов не исключил возможность слияния двух предприятий: «Управления Рязанского троллейбуса» и «Автоколонны №1310».

Он также заявил, что в Рязани необходимо обновить транспортную модель города, так как созданная в 2007 году устарела.

Активисты, в свою очередь, интересовались перспективой обновления общественного транспорта в Рязани. Они напомнили, что ранее большинство пассажиров согласились с повышением тарифа до 23 рублей при условии, если вырученные средства пойдут на обновление автопарка.

«Мы полагаем, что нужно тут дифференцировать часть нагрузки на коммерческих перевозчиков, — ответил и.о. главы администрации. — Коммерческие перевозчики, в том числе, готовы обновлять свой подвижной состав. Конечно, когда муниципальное предприятие разберется с долгами, и мы в новой транспортной модели определим для него роль и функционал, то будем осуществлять качественные перевозки». Отметим, в настоящее время в городе работают 100 троллейбусов, 60 автобусов и около 900 маршрутных такси и коммерческих автобусов.