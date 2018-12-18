Комиссия отклонила проект двухэтажек около рязанского цирка

Комиссия по публичным слушаниям рекомендовала рязанскому мэру отклонить проект планировки территории улиц Новослободской и Лево-Лыбедской. Заключение опубликовали во вторник, 18 декабря.
Отмечается, что застройщик ЗАО «Дружба» нарушил договор о развитии застроенной территории, так как не предоставил информацию о сохранении объекта культурного наследия — здания бывшего ремесленного училища конца XIX века, которое находится в собственности у инициатора. Также в документе говорится, что проект не соответствует архитектурно-стилистическим решениям, характерным для исторической части Рязани.
Комиссия рекомендует отправить проект на доработку.
Напомним, застройщик намерен построить