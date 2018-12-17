В ожидании новогодних праздников. Обзор новостей за выходные, 15-16 декабря

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Посещая страницы сайта и предоставляя свои данные, вы позволяете нам предоставлять их сторонним партнерам. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.
RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Прошли еще одни выходные, которые порадовали рязанцев настоящей зимней погодой и первым предновогодним мероприятиям. Давайте вспомним, что интересного было в Рязани 15 и 16 декабря.
В субботу в Рязани прошел Дедов Морозов и Снегурочек. Колонна двигалась от площади Победы до площади Ленина, где зажгли главную елку города. Позже появилось видео праздничного шествия.
В Рязани начали устанавливать новогодние арт-объекты. На улице Почтовой появились конструкции в форме подарков, а у главной елки на площади Ленина — цифры «2019». Снеговиков-музыкантов, которые ранее украшали улицу Почтовую, установили в Лесопарке.
В выходные в городе открылся новый многофункциональный центр занятости населения. Его посетили губернатор Николай Любимов, полпред президента в ЦФО Игорь Щеголев и региональный министр труда и соцзащиты Валерий Емец.
Стало известно, что врача Шацкой больницы оштрафовали на 20 тысяч за подмену анализа крови виновника смертельной аварии, которая произошла в апреле 2018 года. Не обошлось и без происшествий. На пожаре в селе Екимовка Рязанского района погиб 58-летний мужчина. На Центральном рынке в Рязани произошло возгорание палатки с шубами. В Путятинском районе столкнулись автомобили Ford и Audi, в аварии пострадали люди.
В воскресенье стало известно, что на 73-м году жизни скончался экс-депутат рязанской облдумы Евгений Рябко.