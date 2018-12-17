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8:35, 17 декабря 2018 817
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В ожидании новогодних праздников. Обзор новостей за выходные, 15-16 декабря

В ожидании новогодних праздников. Обзор новостей за выходные, 15-16 декабря

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Прошли еще одни выходные, которые порадовали рязанцев настоящей зимней погодой и первым предновогодним мероприятиям. Давайте вспомним, что интересного было в Рязани 15 и 16 декабря.

В субботу в Рязани прошел Дедов Морозов и Снегурочек. Колонна двигалась от площади Победы до площади Ленина, где зажгли главную елку города. Позже появилось видео праздничного шествия.

В Рязани начали устанавливать новогодние арт-объекты. На улице Почтовой появились конструкции в форме подарков, а у главной елки на площади Ленина — цифры «2019». Снеговиков-музыкантов, которые ранее украшали улицу Почтовую, установили в Лесопарке.

В выходные в городе открылся новый многофункциональный центр занятости населения. Его посетили губернатор Николай Любимов, полпред президента в ЦФО Игорь Щеголев и региональный министр труда и соцзащиты Валерий Емец.

Стало известно, что врача Шацкой больницы оштрафовали на 20 тысяч за подмену анализа крови виновника смертельной аварии, которая произошла в апреле 2018 года. Не обошлось и без происшествий. На пожаре в селе Екимовка Рязанского района погиб 58-летний мужчина. На Центральном рынке в Рязани произошло возгорание палатки с шубами. В Путятинском районе столкнулись автомобили Ford и Audi, в аварии пострадали люди.

В воскресенье стало известно, что на 73-м году жизни скончался экс-депутат рязанской облдумы Евгений Рябко.


© RZN.info

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