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17:59, 15 декабря 2018 149
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В Рязани открылся новый многофункциональный центр занятости населения

В Рязани открылся новый многофункциональный центр занятости населения

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

В Рязани открылся новый многофункциональный центр занятости населения. Он расположился по адресу: улица Электрозаводская, дом №52. В субботу, 15 декабря, его посетили губернатор Рязанской области Николай Любимов, полномочный представитель президента в ЦФО Игорь Щеголев и региональный министр труда и соцзащиты Валерий Емец.

Гости осмотрели помещения, пообщались с сотрудниками центра, работниками кадровых органов и руководителями рязанских предприятий и организаций, состоящих в клубе работодателей. Министр труда и соцзащиты Валерий Емец рассказал, что основная цель создания нового центра занятости населения — «объединение на одной площадке всех подразделений и услуг, которые работают в сфере трудоустройства граждан».

Центр полностью оборудован доступной средой для маломобильных групп населения. На первом этаже расположился зал для приема граждан с ограниченными возможностями. Для слабовидящих людей перед входом в зал закрепили табличку со шрифтом Брайля, на которой перечислили документы, необходимые для регистрации безработного в центре занятости. Центральный вход в здание оборудовали пандусом и кнопкой вызова помощи для инвалидов-колясочников.

На втором этаже расположились биржи труда для молодежи и граждан пожилого возраста, отделы профориентации, профессионального обучения и работы с учебными заведениями, а также зал с 16-ю окнами для приема посетителей. Для их удобства здесь оборудовали электронные очереди, телеэкраны, зону ожидания и стойки информации.

Центр занятости в новом формате также включает постоянно действующую ярмарку вакансий, центр оценки квалификаций, клуб работодателей и собственную образовательную среду.

«Здесь будут обучать людей индивидуально и группами для того, чтобы они могли найти новую профессию, если прежняя оказалась неконкурентоспособной», — рассказал Николай Любимов. «Эти усилия приведут к тому, что мы, в том числе и на базе наших учебных заведений, будем выпускать людей с более востребованными профессиями, которые отвечают сегодняшнему дню», — подчеркнул глава региона.

Полномочный представитель президента в ЦФО Игорь Щеголев, в свою очередь, добавил, что рязанский многофункциональный Центр занятости населения — первый в округе. Он также выразил надежду на то, что такой формат работы распространится на другие регионы.

«Я считаю, что это очень хорошее начинание, — отметил Щеголев. — Мы будем показывать и рассказывать о нем другим губернаторам, чтобы как можно больше наших граждан могли знать, что есть место, куда они могут обратиться, и им точно помогут с работой».


Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

© RZN.info

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