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11:07, 16 декабря 2018 2 123
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Скончался экс-депутат рязанской облдумы Евгений Рябко

Скончался экс-депутат рязанской облдумы Евгений Рябко

На 73 году жизни скончался экс-депутат облдумы Евгений Рябко. Об этом сообщила пресс-служба рязанского обкома КПРФ

«Рязанский обком КПРФ глубоко скорбит и выражает искренние соболезнования родным и близким Евгения Михайловича. Память о нем навсегда сохранится в сердцах товарищей, которым довелось работать с этим добрым, отзывчивым, мудрым человеком с широким кругозором и энциклопедическими знаниями, настоящим коммунистом», — написали в сообщении.

Справка

С 1997 по 2001 год работал помощником члена Совета Федерации России Владимира Федоткина.

В 2001 и 2005 годах избирался депутатом Рязанской областной Думы III и IV созывов по списку КПРФ.

С 2006 года — главный редактор газеты «Приокская правда».

С апреля 2010 года — депутат рязанской областной думы V созыва, избран по списку КПРФ. Заместитель председателя комитета по вопросам государственного устройства, местного самоуправления и связям с общественными объединениями; член комитета по экологии и природопользованию. Член фракции КПРФ.

Член Коммунистической партии с 1974 года. С апреля 2004 по июль 2006 года — первый секретарь комитета рязанского областного отделения КПРФ, с июля 2005 года — член ЦК КПРФ, с 2006 года по настоящее время — второй секретарь Комитета Рязанского областного отделения КПРФ.

Награжден настольной медалью ЦК ВЛКСМ «Лучшему пропагандисту», наградами ЦК КПРФ: орденом «Партийная доблесть», юбилейными медалями «80 лет Великой Октябрьской социалистической революции», «90 лет Великой Октябрьской социалистической революции», «90 лет Советских Вооруженных сил», «90 лет ВЛКСМ», «120 лет И.В. Сталину», «60 лет Победы в Великой Отечественной войне», орденским знаком Коммунистической партии Белоруссии «Верность».

Фото пресс-службы рязанского обкома КПРФ


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