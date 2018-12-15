Врача Шацкой больницы оштрафовали на 20 тысяч за подмену анализа крови виновника смертельного ДТП

В Шацке осудили врача, которая подменил анализ крови виновника смертельного ДТП на трассе М-5. Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.
Авария
Виновником сначала
Позже стало известно, что в деле
Следователи выяснили, что после аварии водителя Volkswagen доставили в районную больницу. В палате медсестра взяла у него кровь и передала два флакона с анализами дежурному врачу. Та, в свою очередь, отнесла кровь в приемное отделение. Далее флаконы должны были упаковать и доставить в рязанский наркодиспансер.
«Дежурный врач положила пробирки в карман халата, однако случайно перепутала их с двумя другими. Впоследствии ошибку она обнаружила, но, испугавшись за свою профессиональную репутацию, скрыла неумышленную подмену образцов. Образцы крови водителя Volkswagen она уничтожила», — отметили в следкоме.
Ранее женщина не была судима, совершенное ею преступление носит небольшую тяжесть, она способствовала раскрытию дела и дала признательные показания. В суде она сообщила, что по ее мнению, водитель Volkswagen, доставленный в больницу, находился в состоянии алкогольного опьянения.
14 декабря подозреваемой назначили штраф в размере 20 тысяч рублей.