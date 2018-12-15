Врача Шацкой больницы оштрафовали на 20 тысяч за подмену анализа крови виновника смертельного ДТП

В Шацке осудили врача, которая подменил анализ крови виновника смертельного ДТП на трассе М-5. Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Авария произошла в апреле этого года. Volkswagen Passat врезался в «КамАЗ» с прицепом, который шел на разворот. В ДТП погибла 23-летняя Наталья Акишина.

Виновником сначала признали водителя грузовика — якобы он не пропустил иномарку. При этом родственники девушки обвиняли в трагедии водителя Volkswagen. По их словам, 25-летний Станислав Сучков — сын бывшего сотрудника ГИБДД был пьян и сильно превышал скорость.

Позже стало известно, что в деле подменили улики. Кроме того, в июне о трагедии рассказали журналисты программы «Вести. Дежурная часть», после чего делу дали новый ход. Оказалось, что кровь, которую проверяли на алкоголь, принадлежит женщине — образцы кто-то подменил.

Следователи выяснили, что после аварии водителя Volkswagen доставили в районную больницу. В палате медсестра взяла у него кровь и передала два флакона с анализами дежурному врачу. Та, в свою очередь, отнесла кровь в приемное отделение. Далее флаконы должны были упаковать и доставить в рязанский наркодиспансер.

«Дежурный врач положила пробирки в карман халата, однако случайно перепутала их с двумя другими. Впоследствии ошибку она обнаружила, но, испугавшись за свою профессиональную репутацию, скрыла неумышленную подмену образцов. Образцы крови водителя Volkswagen она уничтожила», — отметили в следкоме.

Ранее женщина не была судима, совершенное ею преступление носит небольшую тяжесть, она способствовала раскрытию дела и дала признательные показания. В суде она сообщила, что по ее мнению, водитель Volkswagen, доставленный в больницу, находился в состоянии алкогольного опьянения.

14 декабря подозреваемой назначили штраф в размере 20 тысяч рублей.