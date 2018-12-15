В Рязани зажгли главную елку города. Фото

В субботу, 15 декабря, на площади Ленина зажгли главную елку города. Церемония прошла после
После зажжения на площади прошло небольшое пиротехническое шоу, а затем для рязанцев провели развлекательную программу.
Напомним, в этому году в Рязани новогодняя ночь пройдет на площади Ленина.
Праздник начнется в 23:55 с поздравления президента и продолжится шоу-программой рязанских артистов. В 2:00 запланирован фейерверк. Завершится праздник новогодней дискотекой, которая продлится до 3:00.
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