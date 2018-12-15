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19:19, 15 декабря 2018 3 849
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В Рязани зажгли главную елку города. Фото

В Рязани зажгли главную елку города. Фото

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

В субботу, 15 декабря, на площади Ленина зажгли главную елку города. Церемония прошла после парада Дедов Морозов и Снегурочек.

После зажжения на площади прошло небольшое пиротехническое шоу, а затем для рязанцев провели развлекательную программу.

Напомним, в этому году в Рязани новогодняя ночь пройдет на площади Ленина.

Праздник начнется в 23:55 с поздравления президента и продолжится шоу-программой рязанских артистов. В 2:00 запланирован фейерверк. Завершится праздник новогодней дискотекой, которая продлится до 3:00.

Более подробно о новогодних праздниках читайте в программе мероприятий.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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