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8:10, 16 декабря 2018 1 791
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Появилось видео с места ДТП с пострадавшими в Путятинском районе

Появилось видео с места ДТП с пострадавшими в Путятинском районе

Появилось видео с места ДТП в Путятинском районе. Его опубликовали в группе «Новости Рязани ВКонтакте».

На кадрах видно загоревшийся автомобиль.

Напомним, ДТП произошло в субботу, 15 декабря. На трассе М-5 столкнулись Ford и Audi. По информации пресс-службы регионального ГУ МЧС, в аварии есть пострадавшие.

На ликвидацию последствий аварии выезжал один пожарный расчет.


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