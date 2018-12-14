Долг рязанской автоколонны превысил стоимость предприятия

В рязанской «Автоколонне 1310» ввели процедуру наблюдения при банкротстве. Соответствующее постановление вынес арбитражный суд в пятницу, 14 декабря.
Представители автоколонны пояснили суду, что задолженность составляет более 200 миллионов, когда стоимость предприятия не превышает 140 миллионов.
Также они отметили, что «Автоколонна 1310» не выплатила налоговой порядка 50 миллионов рублей. Временным арбитражным управляющим предприятия назначили Сергея Папенко. Повторное заседание, где представят отчет о проделанной работе, состоится 14 мая 2019 года. Ранее рязанская автоколонна
В мэрии сообщили, что обстоятельства