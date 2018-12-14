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10:51, 14 декабря 2018 2 620
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Долг рязанской автоколонны превысил стоимость предприятия 3

Долг рязанской автоколонны превысил стоимость предприятия

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

В рязанской «Автоколонне 1310» ввели процедуру наблюдения при банкротстве. Соответствующее постановление вынес арбитражный суд в пятницу, 14 декабря.

Представители автоколонны пояснили суду, что задолженность составляет более 200 миллионов, когда стоимость предприятия не превышает 140 миллионов.

Также они отметили, что «Автоколонна 1310» не выплатила налоговой порядка 50 миллионов рублей. Временным арбитражным управляющим предприятия назначили Сергея Папенко. Повторное заседание, где представят отчет о проделанной работе, состоится 14 мая 2019 года. Ранее рязанская автоколонна подала иск о своем банкротстве. Ее долг составил более 77 миллионов рублей.

В мэрии сообщили, что обстоятельства не повлияют на работу транспорта. Позже Карабасов рассказал, что рязанская автоколонна инициировала процедуру, чтобы прибегнуть к помощи арбитражного управляющего и выработать новую модель развития.


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

© RZN.info

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