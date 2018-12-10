Убыток «Автоколонны №1310» сократился на 56 миллионов за счет уменьшения выплат сотрудникам

Убыток «Автоколонны №1310» сократился на 56 миллионов. Данные о финансовом состоянии муниципального предприятия предоставил депутат гордумы Алексей Захаров.
В документе говорится, что за год цифра уменьшилась с 70 миллионов до 14.
Выплаты работникам снизились на 35 миллионов с (227,9 до 193 миллионов).
Кроме того, выручка предприятия от продажи билетов уменьшилась с 145 до 127 миллионов (на 18 меньше), но выросла компенсация за проезд льготников с 138 до 157 миллионов (на 19 миллионов).
Значительно выросли прочие доходы автоколонны — на 40 миллионов.
Всего за год выручка выросла на 35 миллионов.
Отметим, что кредиторская задолженность «Автоколонны №1310» на 1 ноября составляет 234 миллиона.
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