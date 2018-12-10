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11:34, 10 декабря 2018 3 572
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Убыток «Автоколонны №1310» сократился на 56 миллионов за счет уменьшения выплат сотрудникам 3

Убыток «Автоколонны №1310» сократился на 56 миллионов за счет уменьшения выплат сотрудникам

Убыток «Автоколонны №1310» сократился на 56 миллионов. Данные о финансовом состоянии муниципального предприятия предоставил депутат гордумы Алексей Захаров.

В документе говорится, что за год цифра уменьшилась с 70 миллионов до 14.

Выплаты работникам снизились на 35 миллионов с (227,9 до 193 миллионов).

Кроме того, выручка предприятия от продажи билетов уменьшилась с 145 до 127 миллионов (на 18 меньше), но выросла компенсация за проезд льготников с 138 до 157 миллионов (на 19 миллионов).

Значительно выросли прочие доходы автоколонны — на 40 миллионов.

Всего за год выручка выросла на 35 миллионов.

Отметим, что кредиторская задолженность «Автоколонны №1310» на 1 ноября составляет 234 миллиона.

Напомним, судебные приставы арестовали 67 автобусов «Автоколонны-1310».

Ранее рязанская автоколонна подала иск о своем банкротстве. В мэрии сообщили, что обстоятельства не повлияют на работу транспорта. Позже Карабасов рассказал, что рязанская автоколонна инициировала процедуру, чтобы прибегнуть к помощи арбитражного управляющего и выработать новую модель развития.


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