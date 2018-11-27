Лолита попросила россиян помочь многодетной семье чучковских погорельцев. На своей
«Там нужно все, если есть возможность, сантехника, что-нибудь… Ребят, давайте все», — обратилась Лолита.
Певица пояснила, что будет бесплатно рекламировать благотворителей, которые помогут рязанцам. Она оставила номер многодетной матери (
Напомним, 19 августа в Чучкове сгорел дом. На пожаре
Позже в СМИ появилась информация, что после пожара детей у родителей
Дети вернулись в семью в пятницу, 23 ноября. В понедельник, 26 ноября, Максиму Богдану дали российское гражданство. По свидетельству о рождении мальчик —
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Спасибо прекрасным Журналистам Екатерине Сажневой из МК и её подруге из АиФ Полине Иванушкиной, за Неравнодушие! Именно такие статьи помогают незажиреть и беречь Душу от глухоты и чёрствости по отношению не только к тем, кого мы знаем лично! Рекламодатели, пожалуйста, отзовитесь!! +7 (953) 749-67-15 Людмила Богдан, Рязанская область! Только не звоните поздно, дети должны спать! С Уважением, Лолита.