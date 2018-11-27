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9:35, 27 ноября 2018 431
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Лолита попросила россиян помочь многодетной семье чучковских погорельцев

Лолита попросила россиян помочь многодетной семье чучковских погорельцев

Лолита попросила россиян помочь многодетной семье чучковских погорельцев. На своей странице в Instagram она опубликовала ролик, в котором рассказала о «замечательной непьющей семье».

«Там нужно все, если есть возможность, сантехника, что-нибудь… Ребят, давайте все», — обратилась Лолита.

Певица пояснила, что будет бесплатно рекламировать благотворителей, которые помогут рязанцам. Она оставила номер многодетной матери (+7 (953) 749-67-15, Людмила Богдан) и попросила не звонить женщине поздно, потому что «дети должны спать».

Напомним, 19 августа в Чучкове сгорел дом. На пожаре погибла годовалая девочка, пятеро детей смогли выбраться через окно. Девятилетнего Максима Богдана, спасшего брата и сестер на пожаре, позже наградили в Совете Федерации.

Позже в СМИ появилась информация, что после пожара детей у родителей забрали органы опеки. Последние опровергли эту информацию и сообщили, что мать детей Людмила Богдан сама передала их в реабилитационный центр на временной основе. В телефонном разговоре многодетная мать подтвердила эту информацию RZN.info.

Дети вернулись в семью в пятницу, 23 ноября. В понедельник, 26 ноября, Максиму Богдану дали российское гражданство. По свидетельству о рождении мальчик — украинец.


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Спасибо прекрасным Журналистам Екатерине Сажневой из МК и её подруге из АиФ Полине Иванушкиной, за Неравнодушие! Именно такие статьи помогают незажиреть и беречь Душу от глухоты и чёрствости по отношению не только к тем, кого мы знаем лично! Рекламодатели, пожалуйста, отзовитесь!! +7 (953) 749-67-15 Людмила Богдан, Рязанская область! Только не звоните поздно, дети должны спать! С Уважением, Лолита.

Публикация от Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya)

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