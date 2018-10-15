Рязанского школьника наградят за спасение брата и сестер на пожаре

Рязанского школьника Максима Мельника-Богдана наградят за спасение брата и сестер на пожаре. Восьмилетний мальчик поедет с отцом в Москву, где будут чествовать детей и подростков, совершивших героические поступки, сообщает издательство «
Напомним, 19 августа на улице Октябрьской в Чучкове сгорел дом. Годовалая девочка
Как оказалось, один из шестерых детей, которых в этот день оставили без присмотра,
Многодетной семье выделили двухкомнатную квартиру на улице Сосновой по договору соцнайма. Спасшихся детей разместили в районном социально-реабилитационном центре.
«Самым контактным оказался Максим, — рассказали в центре. — Младший Коля везде бегает за старшим братом хвостиком, частенько ноет, а то возьмется плакать. Вот также плакал малыш во время пожара. Он ни в какую не хотел выбираться из задымления. В это время девочки успели выбежать через дверь. Тогда 8-летний Максим, по словам самого мальчика, с трудом, но вытолкнул малыша в окно».