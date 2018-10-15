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13:16, 15 октября 2018 416
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Рязанского школьника наградят за спасение брата и сестер на пожаре

Рязанского школьника наградят за спасение брата и сестер на пожаре

Фото: Издательство «Пресса»

Рязанского школьника Максима Мельника-Богдана наградят за спасение брата и сестер на пожаре. Восьмилетний мальчик поедет с отцом в Москву, где будут чествовать детей и подростков, совершивших героические поступки, сообщает издательство «Пресса».

Напомним, 19 августа на улице Октябрьской в Чучкове сгорел дом. Годовалая девочка погибла на пожаре, пятеро детей смогли выбраться через окно.

Как оказалось, один из шестерых детей, которых в этот день оставили без присмотра, играл со спичками.

Многодетной семье выделили двухкомнатную квартиру на улице Сосновой по договору соцнайма. Спасшихся детей разместили в районном социально-реабилитационном центре.

«Самым контактным оказался Максим, — рассказали в центре. — Младший Коля везде бегает за старшим братом хвостиком, частенько ноет, а то возьмется плакать. Вот также плакал малыш во время пожара. Он ни в какую не хотел выбираться из задымления. В это время девочки успели выбежать через дверь. Тогда 8-летний Максим, по словам самого мальчика, с трудом, но вытолкнул малыша в окно».


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