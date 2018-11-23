Мать мальчика, спасшего семью на пожаре, сама передала детей органам опеки

Мать мальчика, спасшего семью на пожаре, сама отдала детей органам опеки. Она написала заявление в районный социально-реабилитационный центр на следующий день после пожара. Об этом RZN.info рассказали в органах опеки Чучковского района.

19 августа на улице Октябрьской в Чучкове сгорел дом. Годовалая девочка погибла на пожаре, пятеро детей смогли выбраться через окно.

Как оказалось, один из шестерых детей, которых в этот день оставили без присмотра, играл со спичками.

Детей разместили в районный социально-реабилитационный центр 30 августа после медицинского обследования.

«Детей у матери не отбирали и не держат насильно, — подчеркнула специалист по опеке и попечительству Наталья Севальникова. — Они будут находиться у нас до тех пор, пока в квартире не появятся все необходимые условия для их проживания».

Известно, что многодетной семье предоставили двухкомнатную квартиру без мебели. Социальная защита дополнительно выделила им 50 тысяч рублей в качестве помощи.

Кроме того, мать мальчика на момент пожара была беременна. По словам Натальи Севальниковой, недавно рязанка родила, и рассказала, что младенец живет с родителями.

«Вчера мама первый раз после родов пришла и спросила, что ей еще необходимо сделать, чтобы она могла забрать всех оставшихся детей домой». Специалист рассказала, что органы опеки восстановили почти все утраченные на пожаре личные документы.

«Все, за исключением девятилетнего Максима, так как он является гражданином Украины, — отметила специалист. — Наш ЗАГС сделал запрос на Украину, но вот уже три месяца мы ждем ответ».

Севальникова добавила, что отсутствие документов у мальчика не может стать причиной изъятия его из семьи. В настоящее время семья по-прежнему нуждается в материальной помощи для покупки одежды и мебели.