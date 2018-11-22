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21:55, 22 ноября 2018 563
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Девятилетнего рязанца, спасшего семью на пожаре, забрали у родителей — СМИ 1

Девятилетнего рязанца, спасшего семью на пожаре, забрали у родителей — СМИ

Фото: Издательство «Пресса»

Девятилетнего Максима Богдана, который вынес из горящего дома троих сестер и брата, забрали у родителей. Об этом пишет «Московский комсомолец».

После пожара опека забрала у родителей всех детей. Там пояснили, что детей не отдадут, пока взрослые не купят им новые кровати, чтобы не спать на полу.

Дети сейчас живут в реабилитационном центре, родители — в социальном жилье, которое выделила погорельцам администрация.

Ситуация осложняется тем, что все братья и сестры Максима — россияне, как мама, а он сам — украинец по свидетельству о рождении, как и его папа. При пожаре сгорели все паспорта и документы, а восстановить их в сложившейся политической ситуации «практически нереально», отметило издание.

На данный момент официальных доказательств, что Максим существует, нет вообще.

Напомним, 19 августа на улице Октябрьской в Чучкове сгорел дом. Годовалая девочка погибла на пожаре, пятеро детей смогли выбраться через окно. Мальчика, спасшего семью, позже наградили в Совете Федерации.

Как оказалось, один из шестерых детей, которых в этот день оставили без присмотра, играл со спичками.


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