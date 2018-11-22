Девятилетнего Максима Богдана, который
После пожара опека забрала у родителей всех детей. Там пояснили, что детей не отдадут, пока взрослые не купят им новые кровати, чтобы не спать на полу.
Дети сейчас живут в реабилитационном центре, родители — в социальном жилье, которое выделила погорельцам администрация.
Ситуация осложняется тем, что все братья и сестры Максима — россияне, как мама, а он сам — украинец по свидетельству о рождении, как и его папа. При пожаре сгорели все паспорта и документы, а восстановить их в сложившейся политической ситуации «практически нереально», отметило издание.
На данный момент официальных доказательств, что Максим существует, нет вообще.
Напомним, 19 августа на улице Октябрьской в Чучкове сгорел дом. Годовалая девочка
Как оказалось, один из шестерых детей, которых в этот день оставили без присмотра,