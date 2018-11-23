Сорваны все сроки. Парк в Приокском до сих пор не благоустроили, несмотря на обещания мэрии

Парк в Приокском до сих пор не благоустроили, несмотря на обещания мэрии. В пятницу, 23 ноября, корреспондент RZN.info лично убедился в том, что работы все еще продолжаются.
В 16 часов рабочие разбирали опалубку будущих лавочек зеленого театра, а еще одна бригада укладывала асфальт на дорожки, которые ранее были покрыты щебенкой.
При этом прораб отметил, что тропинки с гранитным отсевом они переделывать не будут. По его словам, работы на зеленом театре завершаться минимум через неделю.
«Материал есть, если нам ничего не помешает, успеем к этому сроку», — заключил собеседник.
Напомним, 13 ноября на круглом столе ОНФ вице-мэр Владимир Луканцов
Ранее и.о. мэра Сергей Карабасов