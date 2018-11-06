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20:36, 6 ноября 2018 358
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Карабасов поручил переделать новое покрытие в парке Гагарина

Карабасов поручил переделать новое покрытие в парке Гагарина

Во вторник, 6 ноября, и.о. главы горадминистрации Сергей Карабасов осмотрел парк Гагарина в Приокском. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

Как отметил Карабасов, благоустроенный парк «вызывает нарекания» рязанцев. Речь шла о покрытии второстепенных тропинок гранитным отсевом.

«Покрытие, утвержденное проектом, в действительности не соответствует нашим ожиданиям. Это необходимо исправить максимально быстро», — подчеркнул Сергей Карабасов.

И.о. главы мэрии поручил подрядчику переделать тропинки. Также он отметил, что в парке необходимо спилить сухие и аварийные деревья.

Карабасов добавил, что все недочеты, допущенные при благоустройстве, «необходимо оперативно устранить».

Ранее стало известно о срыве срока благоуйстройства парка. Кроме того, рязанцы неоднократно жаловались на качество работ.


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