Работы по благоустройству в парке Гагарина завершат в течение десяти дней. Об этом вице-мэр Владимир Луканцов на заседании круглого стола регионального отделения ОНФ.
Чиновник признал недочеты и недоработки, сославшись на подрядчиков, к которым администрация намерена применить штрафные санкции.
Напомним, ранее активисты ОНФ заявили о срыве срока благоустройства парка
Кроме того, работы по благоустройству до сих пор не провели в парке
Луканцов пообещал, что благоустройство парков завершат в ближайшее время.
Также до 1 декабря в Рязани