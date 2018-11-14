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14:40, 14 ноября 2018 444
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Работы в парке Гагарина завершат в течение десяти дней — Луканцов

Работы в парке Гагарина завершат в течение десяти дней — Луканцов

Работы по благоустройству в парке Гагарина завершат в течение десяти дней. Об этом вице-мэр Владимир Луканцов на заседании круглого стола регионального отделения ОНФ.

Чиновник признал недочеты и недоработки, сославшись на подрядчиков, к которым администрация намерена применить штрафные санкции.

Напомним, ранее активисты ОНФ заявили о срыве срока благоустройства парка Гагарина.

Кроме того, работы по благоустройству до сих пор не провели в парке ЦПКиО (срок до 5 октября) и парке Железнодорожников (срок до 5 октября).

Луканцов пообещал, что благоустройство парков завершат в ближайшее время.

Также до 1 декабря в Рязани планируют привести в порядок Мемориальный парк.


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