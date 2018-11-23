Мать мальчика, спасшего семью на пожаре, надеется забрать детей домой в ближайшее время

Мать мальчика, спасшего семью на пожаре, Людмила, подтвердила, что детей передали в реабилитационный центр по ее просьбе. В пятницу, 23 ноября, она рассказала об этом корреспонденту RZN.info в телефонном разговоре.
«Я не лишена детей и не ограничена в посещении. Я регулярно навещаю их», — подчеркнула Людмила. Она добавила, что сейчас в квартире устанавливают мебель, которую приобрела администрация, и детей скоро можно будет забрать домой.
«Осталось лишь приобрести постельное белье и всякого рода мелочи», — заключила многодетная мать.
Отметим, на момент телефонного разговора, рязанка занималась хлопотами по благоустройству квартиры.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что после пожара опека