Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

13:45, 23 ноября 2018 339
 0    0

Мать мальчика, спасшего семью на пожаре, надеется забрать детей домой в ближайшее время

Мать мальчика, спасшего семью на пожаре, надеется забрать детей домой в ближайшее время

Мать мальчика, спасшего семью на пожаре, Людмила, подтвердила, что детей передали в реабилитационный центр по ее просьбе. В пятницу, 23 ноября, она рассказала об этом корреспонденту RZN.info в телефонном разговоре.

«Я не лишена детей и не ограничена в посещении. Я регулярно навещаю их», — подчеркнула Людмила. Она добавила, что сейчас в квартире устанавливают мебель, которую приобрела администрация, и детей скоро можно будет забрать домой.

«Осталось лишь приобрести постельное белье и всякого рода мелочи», — заключила многодетная мать.

Отметим, на момент телефонного разговора, рязанка занималась хлопотами по благоустройству квартиры.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что после пожара опека забрала у родителей всех детей. Позже органы опеки сообщили, что детей забрали временно по заявлению матери.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Ссылки по теме:

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
14:25, 23 ноября 2018
Спасатели проверили лед на рязанских водоемах. Фото
14:02, 23 ноября 2018
На здании рязанского вуза установят мемориальную доску Солженицыну
14:00, 23 ноября 2018
Рязанцев попросили помочь в поисках пропавшего 64-летнего мужчины
13:45, 23 ноября 2018
Мать мальчика, спасшего семью на пожаре, надеется забрать детей домой в ближайшее время
13:17, 23 ноября 2018
Житель Михайловского района из ревности пытался зарубить топором свою сожительницу
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
Горючий привет. Временно замороженные цены на бензин снова возрастут

Горючий привет. Временно замороженные цены на бензин снова возрастут 1

Растущая на протяжении всего года стоимость бензина возмутила миллионы отечественных автолюбителей.

Популярное
Комментируемое
Новое
10:30, 11 ноября 2018 35 150
На трассе М-5 произошла массовая авария, есть пострадавший 5
17:01, 17 ноября 2018 24 472
Выступление оркестра и парад военной техники. В Рязани отметили юбилей десантного училища
18:20, 10 ноября 2018 23 327
Над центральной площадью Рязани устроят авиашоу 10
14:43, 13 ноября 2018 22 883
В Рязани откроют «Новогоднюю деревню»
14:31, 11 ноября 2018 21 239
«Ты приемная что ли?» На Сахалине учительница довела школьницу до слез из-за дырки на кофте 6
Все новости
Голосования

Как вы оплачиваете проезд в общественном транспорте?

Окончание опроса: 27.11.2018
Архив голосований
Форум