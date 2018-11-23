Дети из семьи чучковских погорельцев вернулись домой

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Посещая страницы сайта и предоставляя свои данные, вы позволяете нам предоставлять их сторонним партнерам. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.
RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
В пятницу, 23 ноября, дети из чучковской семьи погорельцев вернулись домой из реабилитационного центра. Об этом RZN.info рассказала их мать Людмила Богдан. Сейчас семья живет в двухкомнатной квартире, предоставленной администрацией района. Днем в пятницу, 23 ноября, в нее завезли мебель.
«Сейчас у нас есть все необходимое. Разве что, не хватает постельного белья. Оно сейчас дорогое, а мне нужно, как минимум, пять комплектов для детей», — рассказала многодетная мать.
Ранее в СМИ появилась информация, что после пожара детей у родителей забрали органы опеки. В пятницу, 23 ноября, последние опровергли эту информацию и сообщили, что Людмила Богдан сама передала их в реабилитационный центр на временной основе. В телефонном разговоре многодетная мать подтвердила эту информацию RZN.info.
19 августа на улице Октябрьской в Чучкове сгорел дом. На пожаре погибла годовалая девочка, пятеро детей смогли выбраться через окно. Девятилетнего Максима Богдана, спасшего братьев и сестер на пожаре, позже наградили в Совете Федерации.