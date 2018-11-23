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17:45, 23 ноября 2018 100
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Дети из семьи чучковских погорельцев вернулись домой

Дети из семьи чучковских погорельцев вернулись домой

Фото: Издательство «Пресса»

В пятницу, 23 ноября, дети из чучковской семьи погорельцев вернулись домой из реабилитационного центра. Об этом RZN.info рассказала их мать Людмила Богдан. Сейчас семья живет в двухкомнатной квартире, предоставленной администрацией района. Днем в пятницу, 23 ноября, в нее завезли мебель.

«Сейчас у нас есть все необходимое. Разве что, не хватает постельного белья. Оно сейчас дорогое, а мне нужно, как минимум, пять комплектов для детей», — рассказала многодетная мать.

Ранее в СМИ появилась информация, что после пожара детей у родителей забрали органы опеки. В пятницу, 23 ноября, последние опровергли эту информацию и сообщили, что Людмила Богдан сама передала их в реабилитационный центр на временной основе. В телефонном разговоре многодетная мать подтвердила эту информацию RZN.info.

19 августа на улице Октябрьской в Чучкове сгорел дом. На пожаре погибла годовалая девочка, пятеро детей смогли выбраться через окно. Девятилетнего Максима Богдана, спасшего братьев и сестер на пожаре, позже наградили в Совете Федерации.


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