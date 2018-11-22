Отчим впавшего в кому рязанского боксера скончался

Отчим рязанского боксера, впавшего в кому, скончался. Об этом RZN.info сообщила родственница семьи.
Женщина рассказала, что у мужчины «побаливало сердце».
«То, что произошло, его просто добило. Он очень переживал о случившемся. Звонил Лене (мать подростка — прим. ред) по 10 раз в день. Когда был выходной, ехал к Леше в больницу», — отметила собеседница.
Мужчина скончался в пятницу, 16 ноября. Он был гражданским супругом матери пострадавшего подростка.
Напомним, инцидент произошел 23 октября. Из общежития политехнического колледжа с закрытой черепно-мозговой травмой в Областную детскую клиническую больницу
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Губернатор Николай Любимов