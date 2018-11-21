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18:38, 21 ноября 2018 667
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Федеральный канал показал подростка, пострадавшего в рязанском общежитии

Федеральный канал показал подростка, пострадавшего в рязанском общежитии

Федеральный канал показал 16-летнего Алексея Дудкина, пострадавшего в рязанском общежитии. Сюжет вышел в эфир на телеканале НТВ в среду, 21 ноября.

В сюжете отметили, что подросток перенес сложнейшую шестичасовую операцию по трепанации черепа.

Сейчас он приходит в сознание. «Слышит, понимает. Врачи отмечают позитивную динамику», — рассказала пресс-секретарь регионального минздрава.

Напомним, инцидент произошел 23 октября. Из общежития политехнического колледжа с закрытой черепно-мозговой травмой в Областную детскую клиническую больницу госпитализировали 16-летнего рязанца.

Мальчик впал в кому. У него диагностировали телесные повреждения, относящиеся к категории тяжкого вреда здоровью. 8 ноября он вышел из комы.

Следователи возбудили уголовное дело пор части 1 стать 111 УК, проводится проверка.

Позже губернатор Рязанской области Николай Любимов сообщил, что взял ситуацию с пострадавшим 16-летним боксером под контроль.


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