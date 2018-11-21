Федеральный канал показал подростка, пострадавшего в рязанском общежитии

Федеральный канал показал 16-летнего Алексея Дудкина,
В сюжете отметили, что подросток перенес сложнейшую шестичасовую операцию по трепанации черепа.
Сейчас он приходит в сознание. «Слышит, понимает. Врачи отмечают позитивную динамику», — рассказала пресс-секретарь регионального минздрава.
Напомним, инцидент произошел 23 октября. Из общежития политехнического колледжа с закрытой черепно-мозговой травмой в Областную детскую клиническую больницу
Мальчик впал в кому. У него диагностировали телесные повреждения, относящиеся к категории тяжкого вреда здоровью. 8 ноября он вышел из комы.
Следователи
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