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12:42, 19 ноября 2018 835
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Рязанский подросток впал в кому после драки в общежитии, а не тренировки — СМИ

Рязанский подросток впал в кому после драки в общежитии, а не тренировки — СМИ

Рязанский подросток впал в кому после драки в общежитии, а не тренировки по боксу, сообщает «Эхо Москвы».

По версии издания, в среду, 24 октября, 16-летнего подростка Алексея Дудкина в общежитии политехнического колледжа избила пьяная компания студентов, когда пострадавший заступился за девушку. После побоев юношу оставили без помощи, надеясь, что он «оклемается». Через некоторое время, очевидцы вызвали скорую, врачи которой не смогли поставить диагноз и отказались забирать пострадавшего. Второй экипаж прямо в машине приступил к операции.

В статье отметили, что матери Алексея долго не рассказывали о драке.

«Она шаг за шагом продвигалась в своем расследовании, которому всячески мешали и до сих пор мешают. Фактически она выполнила работу полиции и следствия, которые не уделили в начале этому делу должного внимания. По имеющимся данным, исчезли видеозаписи, некоторые участники этой истории уехали из Рязани. Она восстановила хронологию того страшного дня, нашла возможных свидетелей и их контактные данные, которые были переданы в СК Рязанской области», — отметил автор публикации Александр Горный.

Он поообщался с педагогами и знакомыми Алексея. Те рассказали, что пострадавший юноша «очень добрый, отзывчивый, занимается спортом и всегда всем помогает».

Напомним, 8 ноября Алексей Дудкин вышел из комы. По информации регионального минздрава, он находится в тяжелом состоянии. В областном следственном комитете по делу ведется расследование.


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