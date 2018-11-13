Рязанцы устроили крымскую свадьбу в шоу на «Пятнице». Видео

Еще одна пара рязанцев стала участниками шоу «Четыре свадьбы» на телеканале «Пятница». Передача вышла в эфир во вторник, 13 ноября.
Екатерина и Илья женаты уже два с половиной года, однако теперь они решили устроить крымскую свадьбу. Провели торжество Ирина и Семен, которая ранее также участвовали в шоу и
В каждом выпуске программы четыре пары из разных городов России соревнуются за главный приз —
Соперницы Екатерины, посетившие ее свадьбу, оценили организацию, угощение и образ невесты. В результате рязанке присудили третье место.
Напомним, за