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20:50, 13 ноября 2018 1 057
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Рязанцы устроили крымскую свадьбу в шоу на «Пятнице». Видео

Рязанцы устроили крымскую свадьбу в шоу на «Пятнице». Видео

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

Еще одна пара рязанцев стала участниками шоу «Четыре свадьбы» на телеканале «Пятница». Передача вышла в эфир во вторник, 13 ноября.

Екатерина и Илья женаты уже два с половиной года, однако теперь они решили устроить крымскую свадьбу. Провели торжество Ирина и Семен, которая ранее также участвовали в шоу и выиграли путешествие в Нью-Йорк.

В каждом выпуске программы четыре пары из разных городов России соревнуются за главный приз — романтическое путешествие на двоих.

Соперницы Екатерины, посетившие ее свадьбу, оценили организацию, угощение и образ невесты. В результате рязанке присудили третье место.

Напомним, за процессом съемок шоу в Рязани наблюдал корреспондент RZN.info.


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