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20:19, 30 октября 2018 424
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Рязанцы сыграли свадьбу в новом реалити-шоу на «Пятнице»

Рязанцы сыграли свадьбу в новом реалити-шоу на «Пятнице»

Рязанцы Ирина и Семен сыграли свадьбу в новом реалити-шоу «Четыре свадьбы» на телеканале «Пятница». Программа вышла в эфир во вторник, 30 октября.

В каждом выпуске программы четыре пары из разных городов России будут соревноваться за главный приз — романтическое путешествие на двоих.

По правилам реалити-шоу, бороться за приз будут невесты: они посетят свадьбы своих соперниц и оценят торжества. 27-летняя Ирина из Рязани рассказала, что они с мужем Семеном живут вместе десять лет, восемь из которых они уже женаты. У них не было свадьбы, и сейчас, спустя восемь лет они, будучи хозяевами свадебного агентства, решили устроить торжество.

Свадьбу в стиле путешествия сыграли в гостиничном комплексе «Окская жемчужина»: там прошел фуршет, выездная регистрация, и банкет. По словам невесты, на торжество они потратили 500 тысяч рублей.

По итогам голосования трех соперниц Ирина набрала 117 баллов и заняла первое место. Молодожены выиграли главный приз — путешествие в Америку.


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