Рязанская пара победила в шоу «Четыре свадьбы». Видео

Анастасия и Сергей Лавровы из Рязани стали победителями второго выпуска шоу «Четыре свадьбы» на телеканала «Пятница». Программу с участием рязанцев показали во вторник, 6 ноября.
Помио рязанцев за победу боролись пары из Тольятти, Чебоксар и Ижевска.
Задача участников — устроить свадьбу в определенном стиле. Бюджет рязанцев составил миллион рублей. Они провели свадьбу в «королевском» стиле в «Окской жемчужине».
На голосовании рязанка набрала 81 балл и выиграла путешествие в Париж.
В первом выпуске шоу победителем также
Фото со