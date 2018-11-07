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9:01, 7 ноября 2018 218
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Рязанская пара победила в шоу «Четыре свадьбы». Видео

Рязанская пара победила в шоу «Четыре свадьбы». Видео

Анастасия и Сергей Лавровы из Рязани стали победителями второго выпуска шоу «Четыре свадьбы» на телеканала «Пятница». Программу с участием рязанцев показали во вторник, 6 ноября.

Помио рязанцев за победу боролись пары из Тольятти, Чебоксар и Ижевска.

Задача участников — устроить свадьбу в определенном стиле. Бюджет рязанцев составил миллион рублей. Они провели свадьбу в «королевском» стиле в «Окской жемчужине».

На голосовании рязанка набрала 81 балл и выиграла путешествие в Париж.

В первом выпуске шоу победителем также стала пара из Рязани, которая провела свадьбу в гостиничном комплексе «Окская жемчужина».

Фото со страницы Анастасии Лавровой «ВКонтакте»


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