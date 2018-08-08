Телеканал «Пятница» начал съемки нового шоу в Рязани

Телеканал «Пятница» в среду, 8 августа, начал съемки нового шоу в Рязани. Подробности проекта не разглашаются. Журналисту RZN.info удалось побывать на свадебной церемонии в одном из ресторанов города и запечатлеть часть съемочного процесса.
Там, под прицелом камер, молодожены произнесли шуточные клятвы друг другу, например, «не разбрасывать носки» и читали признания в любви. Известно, что съемки проходили также в рязанском отеле в номере для новобрачных, где с невестой работал визажист.
Напомню, канал «Пятница» ранее в Рязани снимали шоу «
Фото корреспондента RZN.info Юлии Полушиной и гостиничного комплекса «Арагон»