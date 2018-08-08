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18:48, 8 августа 2018 260
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Телеканал «Пятница» начал съемки нового шоу в Рязани

Телеканал «Пятница» начал съемки нового шоу в Рязани

Телеканал «Пятница» в среду, 8 августа, начал съемки нового шоу в Рязани. Подробности проекта не разглашаются. Журналисту RZN.info удалось побывать на свадебной церемонии в одном из ресторанов города и запечатлеть часть съемочного процесса.

Там, под прицелом камер, молодожены произнесли шуточные клятвы друг другу, например, «не разбрасывать носки» и читали признания в любви. Известно, что съемки проходили также в рязанском отеле в номере для новобрачных, где с невестой работал визажист.

Напомню, канал «Пятница» ранее в Рязани снимали шоу «Ревизорро» и «Магаззино». В этих телепроектах ведущие проверяли кафе, рестораны, магазины, рынки на качество обслуживания и санитарные требования. Большинство из мест ведущие раскритиковали.

Фото корреспондента RZN.info Юлии Полушиной и гостиничного комплекса «Арагон»


Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

© RZN.info

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