Любимов вручил рязанцам ключи от дольщикам ЖК «Виктория». Фото

Николай Любимов вручил рязанцам ключи от квартир дольщикам ЖК «Виктория». Торжественное мероприятие прошло во дворе высотки, в четверг, 1 ноября.
Глава области отметил, что этот объект достаточно сложный, но в региональном правительстве нашли подходы и смогли договориться с застройщиком.
«Самое главное, что в этом деле, несмотря на трудности, мы смогли договориться. Людей нельзя бросать один на один с подобной ситуацией и необходимо помогать решать проблемы, которые появляются из-за недобросовестных застройщиков. Сейчас на федеральном уровне приняты необходимые меры и теперь те, кто претендуют на застройку, сначала должны финансировать фонд, который сможет компенсировать дольщикам денежные издержки, а потом начинать работы, — отметил Любимов.
После вручения ключей губернатор осмотрел подъезд и квартиры в доме ЖК «Виктория».
Напомним, долгострой