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21:26, 6 января 2018 3 237
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Появилось видео с места аварии маршрутки и троллейбуса

Появилось видео с места аварии маршрутки и троллейбуса

Появилось видео с места аварии маршрутки и троллейбуса. Соответствующий ролик очевидцы опубликовали в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, авария произошла в субботу, 6 января, на улице Ленина. В ДТП пострадали восемь человек, в том числе трое детей.

По факту аварии ведется доследственная проверка.

Видео группы «Leika»


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