Дед Мороз объявил победителей конкурса подарков в Рязани. Фото

Дед Мороз объявил победителей конкурса подарков в Рязани. Об этом сообщили в пресс-службе ГК «Зеленый сад».
Новогодний волшебник рассказал, что его очень тронула работа, которую сделала восьмилетняя Света, это были две поделки: одна — семья бурых медведей в своем домике, а вторая — семья белых медведей в снежной берлоге. Дедушка подарил юной рязанке билеты на Кремлевскую елку, куда она сможет отправиться всей семьей — со своим братом и родителями.
Также Дед Мороз отметил глиняного зайца, которого слепил семилетний Егор. Он тоже поедет на Кремлевскую елку в Рождество — 7 января.
В Рождественский сочельник главный новогодний персонаж вручил последний, третий приз в конкурсе подарков, сделанных своими руками. Обладателем билета на елку стал десятилетний Егор. Его улыбающийся снеговик, одетый в вязаную шапку, шарф и варежки, набрал больше всего лайков на странице в соцсети.
«Мне очень понравились все ваши подарки, вы большие молодцы, ребята! — сказал Дед Мороз, выйдя к детям из своего дома. — Я вижу, что каждый из вас очень старался меня порадовать! Все поделки сделаны с большой любовью. Спасибо вам!»
Напомним, в понедельник, 8 января, рязанцев ждет волшебное представление и