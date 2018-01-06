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19:01, 6 января 2018 4 103
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Дед Мороз объявил победителей конкурса подарков в Рязани. Фото

Дед Мороз объявил победителей конкурса подарков в Рязани. Фото

Дед Мороз объявил победителей конкурса подарков в Рязани. Об этом сообщили в пресс-службе ГК «Зеленый сад».

Конкурс проходил в рязанской резиденции Деда Мороза на улице Почтовой.

Новогодний волшебник рассказал, что его очень тронула работа, которую сделала восьмилетняя Света, это были две поделки: одна — семья бурых медведей в своем домике, а вторая — семья белых медведей в снежной берлоге. Дедушка подарил юной рязанке билеты на Кремлевскую елку, куда она сможет отправиться всей семьей — со своим братом и родителями.

Также Дед Мороз отметил глиняного зайца, которого слепил семилетний Егор. Он тоже поедет на Кремлевскую елку в Рождество — 7 января.

В Рождественский сочельник главный новогодний персонаж вручил последний, третий приз в конкурсе подарков, сделанных своими руками. Обладателем билета на елку стал десятилетний Егор. Его улыбающийся снеговик, одетый в вязаную шапку, шарф и варежки, набрал больше всего лайков на странице в соцсети.

«Мне очень понравились все ваши подарки, вы большие молодцы, ребята! — сказал Дед Мороз, выйдя к детям из своего дома. — Я вижу, что каждый из вас очень старался меня порадовать! Все поделки сделаны с большой любовью. Спасибо вам!»

Напомним, в понедельник, 8 января, рязанцев ждет волшебное представление и проводы Деда Мороза.


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