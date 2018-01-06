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8:53, 6 января 2018 3 747
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Конец празднику. В Рязани закроют резиденцию Деда Мороза

Конец празднику. В Рязани закроют резиденцию Деда Мороза

Фото: Администрация Рязани

В Рязани подведут итоги новогодних праздников и закроют резиденцию Деда Мороза. Об этом сообщили на сайте горадминистрации.

В понедельник, 8 января, главный новогодний волшебник с внучкой покинут свой дом на улице Почтовой. В этот день в 15:00 у резиденции пройдет анимационная программа: дети смогут поучаствовать в различных конкурсах, сфотографироваться со сказочными героями и северными оленями.

В 17:00 Дед Мороз со Снегурочкой попрощаются с рязанцами со сцены у площади Ленина, а затем там подведут итоги уходящих праздников и пройдет концерт с участием рязанских исполнителей.

Вдоль улицы Почтовой будут работать ярмарочные домики с рязанской продукцией.

Напомним, резиденция Деда Мороза открылась на улице Почтовой 23 декабря.


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