Конец празднику. В Рязани закроют резиденцию Деда Мороза

В Рязани подведут итоги новогодних праздников и закроют резиденцию Деда Мороза. Об этом сообщили на сайте
В понедельник, 8 января, главный новогодний волшебник с внучкой покинут свой дом на улице Почтовой. В этот день в 15:00 у резиденции пройдет анимационная программа: дети смогут поучаствовать в различных конкурсах, сфотографироваться со сказочными героями и северными оленями.
В 17:00 Дед Мороз со Снегурочкой попрощаются с рязанцами со сцены у площади Ленина, а затем там подведут итоги уходящих праздников и пройдет концерт с участием рязанских исполнителей.
Вдоль улицы Почтовой будут работать ярмарочные домики с рязанской продукцией.
Напомним, резиденция Деда Мороза