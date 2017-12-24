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15:09, 24 декабря 2017 3 938
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Стало известно расписание работы резиденции Деда Мороза в Рязани

Стало известно расписание работы резиденции Деда Мороза в Рязани

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

Стало известно актуальное расписание работы резиденции Деда Мороза на площади перед почтамтом в Рязани.

В воскресенье, с 24 по 31 декабря с 15:00 до 18:00 около резиденции организуют фотозону с оленями, при наличии снега пройдут катания на оленях на Лыбедском бульваре.

С 24 декабря по 7 января с 15:00 до 18:00 Дед Мороз примет в своем доме детей, сфотографируется с ними и подарит автографы.

Также с 24 по 31 декабря Дед Мороз принимает работы на конкурс новогодних подарков, сделанных своими руками.

1 января в 15:00 пройдет подведение итогов конкурса и вручение подарков.

8 января пройдут проводы Деда Мороза.

Отмечается, что в программе возможны изменения.

Напомним, резиденция деда Мороза в Рязани открылась в субботу, 23 декабря.


© RZN.info

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