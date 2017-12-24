Стало известно расписание работы резиденции Деда Мороза в Рязани

Стало известно актуальное расписание работы резиденции Деда Мороза на площади перед почтамтом в Рязани.
В воскресенье, с 24 по 31 декабря с 15:00 до 18:00 около резиденции организуют фотозону с оленями, при наличии снега пройдут катания на оленях на Лыбедском бульваре.
С 24 декабря по 7 января с 15:00 до 18:00 Дед Мороз примет в своем доме детей, сфотографируется с ними и подарит автографы.
Также с 24 по 31 декабря Дед Мороз принимает работы на конкурс новогодних подарков, сделанных своими руками.
1 января в 15:00 пройдет подведение итогов конкурса и вручение подарков.
8 января пройдут проводы Деда Мороза.
Отмечается, что в программе возможны изменения.
Напомним, резиденция деда Мороза в Рязани