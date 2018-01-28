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8:17, 28 января 2018 916
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Петиция в защиту уволенного врача кардиодиспансера набрала десять тысяч подписей

Петиция в защиту уволенного врача кардиодиспансера набрала десять тысяч подписей

Петиция в поддержку бывшей заведующей диспансерно-консультативным отделением рязанского кардиодиспансера Галины Лазаревой набрала десять тысяч подписей.

Документ за восстановление врача в должности появился в сети 12 января. По словам ее автора, Михаила Ерошина, уволенная заведующая спасла не одну жизнь за свою трудовую практику.

Напомним, врач с 35-летним стажем лишилась должности после видео, попавшего в СМИ. На нем медицинский персонал сидит в кабинете заведующей за накрытым столом.

По состоянию на 8:00 воскресенья, 28 января, под обращением подписались 10 117 человек.


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