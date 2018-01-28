Петиция в защиту уволенного врача кардиодиспансера набрала десять тысяч подписей

Документ за восстановление врача в должности
Напомним, врач с 35-летним стажем
По состоянию на 8:00 воскресенья, 28 января, под обращением подписались 10 117 человек.
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Документ за восстановление врача в должности
Напомним, врач с 35-летним стажем
По состоянию на 8:00 воскресенья, 28 января, под обращением подписались 10 117 человек.
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Строительство жилого комплекса «Дядьково» началось еще в 2013 году.