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8:06, 12 января 2018 6 813
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В сети появилась петиция против увольнения заведующей кардиодиспансера после видео с застольем 6

В сети появилась петиция против увольнения заведующей кардиодиспансера после видео с застольем

На сайте Change.org появилась петиция за восстановление в должности заведующей отделением кардиодиспансера Лазаревой Галины. По словам ее автора, Михаила Ерошина, уволенная заведующая спасла не одну жизнь за свою трудовую практику.

«Большей отзывчивости и бескорыстия сложно сегодня сыскать среди высшего кадрового медицинского состава. Очевидно, что тяжесть наказания несоизмерима с тяжестью нарушения трудовой дисциплины, и тем более неадекватна профессиональным заслугам и человеческим качествам Галины Николаевны», — отметил автор.

В сообщении к петиции потребовали «объективно подойти к оценке ситуации» и восстановить в должности заведующую диспансерно-консультативным отделением.

По состоянию на 8:00 пятницы, 12 января, под обращением подписался 241 человек.

Напомним, видео, на котором медицинский персонал сидит в кабинете заведующей за накрытым столом, было опубликовано в СМИ. После проверки главному врачу кардиодиспансера вынесли выговор, уволены заместитель главного врача по лечебной работе и заведующая диспансерно-консультативным отделением.

Позже рязанский министр здравоохранения Андрей Прилуцкий прокомментировал инцидент.


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