В сети появилась петиция против увольнения заведующей кардиодиспансера после видео с застольем

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«Большей отзывчивости и бескорыстия сложно сегодня сыскать среди высшего кадрового медицинского состава. Очевидно, что тяжесть наказания несоизмерима с тяжестью нарушения трудовой дисциплины, и тем более неадекватна профессиональным заслугам и человеческим качествам Галины Николаевны», — отметил автор.
В сообщении к петиции потребовали «объективно подойти к оценке ситуации» и восстановить в должности заведующую диспансерно-консультативным отделением.
По состоянию на 8:00 пятницы, 12 января, под
Напомним,
Позже рязанский министр здравоохранения Андрей Прилуцкий