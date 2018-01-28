Бал-маскарад и «блокадный хлеб». Лучшие фоторепортажи прошедшей недели от RZN.info

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RZN.info представляет лучшие фоторепортажи прошедшей недели.
Во вторник, 23 января, губернатор Николай Любимов в рамках рабочей поездки посетил школу и ферму в Захаровском районе. Завершилась поездка главы региона встречей с активом района.
В пятницу, 26 января, прошел бал-маскарад для школьников. Старшеклассники в карнавальных костюмах станцевали мазурку, фокстрот и еще 17 исторических танцев.
В этот же день в Рязани почтили память жертв блокады Ленинграда. Горожане возложили цветы к мемориалу на Скорбященском кладбище. А в субботу, 27 января, на площади Победы прошла акция «Блокадный хлеб». Рязанцы смогли попробовать 125 граммов хлеба, изготовленного по приблизительному рецепту, который использовался в осажденном городе.
Фото корреспондентов RZN.info Александра Блохина, Юлии Полушиной и Валерия Михайленко