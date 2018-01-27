Рязанцы попробовали «блокадный хлеб». Фоторепортаж

В субботу, 27 января на площади Победы состоялась акция «Блокадный хлеб», которая проводится в Рязани в
Каждый смог попробовать 125 граммов хлеба, изготовленного по приблизительному рецепту, который использовался в осажденном городе. По рассказам организаторов, в блокадном хлебе была соевая мука, отруби, целлюлоза, обойная пыль. Зачастую в тесто добавляли ингредиенты органического происхождения, например, опилки из древесины. За время блокады эти 125 граммов были для каждого «кусочком жизни».
Многие рязанцы отметили, что такой хлеб есть «очень непривычно», а некоторые сказали, что он напоминает «Бородинский».
Во время мероприятия память погибших почтили минутой молчания. Затем с импровизированной сцены звучали фронтовые стихи и песни. Рязанцы услышали строки из дневника Тани Савичевой: «Бабушка умерла 25 января в 3 часа 1942 года. Мама — 13 марта в 7 часов 30 минут утра. 1942. Умерли все. Осталась одна Таня».
В годы Великой Отечественной войны Рязань одной из первых начала принимать на лечение жителей, эвакуированных их блокадного Ленинграда. Сейчас в нашем регионе проживает около 200 ленинградцев и защитников города.
В пятницу, 25 января, рязанцы