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14:55, 23 января 2018 3 288
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Любимов посетил в Захаровском районе школу и ферму. Фоторепортаж

Любимов посетил в Захаровском районе школу и ферму. Фоторепортаж

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Во вторник, 23 января, губернатор Николай Любимов в рамках рабочей поездки посетил Захаровский район. Свой визит он начал с выездного заседания правительства. После совещания глава региона отправился на животноводческую ферму ЗАО «Победа».

В сопровождении гендиректора Вячеслава Кабанова губернатор осмотрел новый коровник на 500 голов, который построили в прошлом году и молочных цех с автоматической доильной установкой «Карусель». Кабанов отметил, что сейчас предприятие производит 18 тонн молока и планирует увеличивать оборот. По его словам, «Победа» — основной поставщик «Старожиловского молочного комбината». Кабанов подчеркул, что средний возраст доярок на производстве 30-35 лет.

«На новые технологии молодежь активно приходит на работу», — отметил гендиректор. Кроме того, губернатор осмотрел строящийся коровник еще на полтысячи голов. После фермы губернатор отправился в школу села Федоровское, где осмотрел спортивный зал, отремонтированный в 2017 году, столовую, медицинский кабинет и посетил урок русского языка в 7 классе. Любимов интерсовался у школьников любимыми книгами. Те называли классику («Том Сойер» Марка Твена), но чаще современную («Гарри Поттер» Джоан Роулинг) литературу. «Главное, что читать любите», — подчеркнул губернатор.

Также глава региона посетил две дошкольные группы, которые размещаются в одном помещении со школой. В беседе с журналистами губернатор подчеркнул, что в Захаровском районе должно активнее развиваться сельское хозяйство. «Уже сейчас инвесторы вкладывают свои средства в это направление. Конечно, мы будем оказывать им поддержку, чтобы в районе увеличивалось производство молока и зерновых культур», — отметил губернатор. По его словам, Захаровский район не будет отстающим в плане экономики и соцсферы.

Завершилась поездка губернатора встречей с активом района. Любимов рассказал, что жители просили о строительстве дорог ФАПов и детского сада. «Какими бы специфичными проблемы не были, их необходимо решать», — заключил губернатор.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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