Действия директора рязанской школы №43 признали некорректными. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.
«По факту
Отмечается, что после случившегося в управлении образования и молодежной политики занялись разработкой рекомендации по организации фото- и видеосъемки в образовательных организациях города.
Напомним, скандал вокруг 43-й школы разгорелся после того, как 11 января мать восьмиклассницы, вызванную в школу из-за проблем с успеваемостью дочери, не пустили на педсовет со включенной камерой. Женщина в ответ начала ходить по школе и
Через некоторое время директор вызвала полицию, сообщив о «неадекватном поведении» родительницы. На выходе из учебного заведения женщину