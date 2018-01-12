Скандал в рязанской школе записали на видео

В среду, 10 января, рязанка записала видео скандала в школе №43, где учителя насильно удерживали родителя одного из учеников. Соответствующий ролик опубликовали в
По словам рязанки, ее пригласили на педсовет для беседы по поводу неудовлетворительных оценок ее дочери.
«Педсовет проходил в кабинете директора, и когда учителя увидели видеокамеру, они сказали, что в кабинет не пустят. Директор школы Ольга Лобан на камеру разговаривать отказалась. После почти двухчасового ожидания я решила уйти и свои попытки также сняла на видео, на что получила неадекватную реакцию администрации и учителей школы», — сообщила женщина.
В результате учителя заблокировали выход из школы, объясняя это тем, что ожидают приезд сотрудников полиции. Через некоторое время рязанку выпустили из здания. В администрации учебного заведения, как и в министерстве образования, от комментариев отказались.