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16:05, 18 января 2018 2 872
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RZN.info публикует фото и видео из подъезда сгоревшей в Горроще квартиры

RZN.info публикует фото и видео из подъезда сгоревшей в Горроще квартиры

RZN.info публикует фото и видео из подъезда с места пожара на улице Островского, где горела квартира. Весь подъезд до первого этажа залили водой.

Сейчас на месте происшествия работают полицейские.

Напомним, пожар произошел в четверг, 18 января. Огонь потушили около 15 часов дня. Хозяина квартиры с ожогами доставили в больницу.

Позже очевидцы рассказали RZN.info о произошедшем.


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

© RZN.info

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