Из горящей квартиры в Горроще спасли мужчину. Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Рязанской области.
Пострадавшего с ожогами доставили в больницу.
Напомним, пожар в пятиэтажке на улице Островского
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