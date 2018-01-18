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14:28, 18 января 2018 1 021
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Из горящей квартиры в Горроще спасли мужчину

Из горящей квартиры в Горроще спасли мужчину

Из горящей квартиры в Горроще спасли мужчину. Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Рязанской области.

Пострадавшего с ожогами доставили в больницу.

Напомним, пожар в пятиэтажке на улице Островского произошел 18 января. С места происшествия появилось видео.

Фото соцсети


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Знай наших. В 2017 году на федеральных каналах не обошлось без рязанцев

Знай наших. В 2017 году на федеральных каналах не обошлось без рязанцев

Редакция RZN.Info вспомнила самые яркие появления рязанцев на телеканалах в 2017 году.

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