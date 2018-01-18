В сгоревшей в Горроще квартире было застолье — соседи

Соседи жильцов квартиры, сгоревшей на улице Островского, рассказали RZN.info о происшествии. Пожар не удивил местных жителей.
По их словам, в квартире было застолье.
«У них всегда было весело. Это нехорошая квартира», — рассказали очевидцы.
Соседка, живущая снизу, почувствовала запах гари около двух часов дня.
«Я весь день уже сегодня слышу, что там творится. На кухне почувствовала запах горелой пищи и поняла откуда он. Потом вышла на лестницу, увидела много дыма. Вызвали пожарных», — прокомментировала она.
Напомним, пожар в пятиэтажке на улице Островского