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16:55, 15 января 2018 2 655
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Беременная иностранка опровергла информацию о проблемах в рязанской больнице 1

Беременная иностранка опровергла информацию о проблемах в рязанской больнице

Беременная гражданка Республики Беларусь опровергла информацию о том, что ее отказались принять в рязанском перинатальном центре. Об этом сообщили в правительстве региона.

Ранее сайт президентского Совета по правам человека рассказал, что женщине — жене российского военнослужащего — отказали в бесплатной медицинской помощи, так как у нее не было полиса. После этого перинатальный центр посетила уполномоченный по правам человека Наталья Епихина.

Выяснилось, что в декабре 2017 года и январе 2018 года роженицу направляли в больницу, где ей оказали необходимую бесплатную помощь. В настоящее время она находится на сохранении в отделении перинатального центра. «В ходе проверки нарушений со стороны медучреждения не выявлено. При беседе гражданка пояснила, что не имеет претензий к центру», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что сейчас решается вопрос о заключении договора об оказании медицинских услуг между перинатальным центром и военной частью, где проходит службу муж пациентки. «Вопрос получения гражданкой вида на жительство, а также полиса ОМС взят под контроль уполномоченным по правам человека», — добавили в правительстве.

Напомним, в рязанском минздраве также заявили, что информация о неоказании помощи беременной, не соответствует действительности.


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