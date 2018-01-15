Беременная иностранка опровергла информацию о проблемах в рязанской больнице

Беременная гражданка Республики Беларусь опровергла информацию о том, что ее отказались принять в рязанском перинатальном центре. Об этом сообщили в
Ранее сайт президентского Совета по правам человека рассказал, что женщине — жене российского военнослужащего —
Выяснилось, что в декабре 2017 года и январе 2018 года роженицу направляли в больницу, где ей оказали необходимую бесплатную помощь. В настоящее время она находится на сохранении в отделении перинатального центра. «В ходе проверки нарушений со стороны медучреждения не выявлено. При беседе гражданка пояснила, что не имеет претензий к центру», — говорится в сообщении.
Отмечается также, что сейчас решается вопрос о заключении договора об оказании медицинских услуг между перинатальным центром и военной частью, где проходит службу муж пациентки. «Вопрос получения гражданкой вида на жительство, а также полиса ОМС взят под контроль уполномоченным по правам человека», — добавили в правительстве.
Напомним, в рязанском минздраве также