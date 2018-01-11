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18:32, 11 января 2018 2 115
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В минздраве прокомментировали информацию о роженице, которой рязанские врачи отказались бесплатно помогать

В минздраве прокомментировали информацию о роженице, которой рязанские врачи отказались бесплатно помогать

В рязанском минздраве прокомментировали информацию о роженице без полиса, поступившей в перинатальный центр.

В пресс-службе ведомства RZN.info рассказали, что информация, появившаяся на сайте СПЧ о гражданке Белоруссии, которой отказали в помощи из-за отсутствия полиса ОМС, не соответствует действительности.

По словам представителя минздрава, женщина находится в перинатальном центре на сохранении беременности, всю необходимую помощь ей оказывают бесплатно.

Ранее совет по правам человека при президенте России сообщил, что в Рязани отказали принимать роды у гражданки Белоруссии, являющейся супругой российского военнослужащего, поскольку у нее не было полиса ОМС.


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