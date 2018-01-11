В минздраве прокомментировали информацию о роженице, которой рязанские врачи отказались бесплатно помогать

В рязанском минздраве прокомментировали информацию о роженице без полиса, поступившей в перинатальный центр.
В пресс-службе ведомства RZN.info рассказали, что информация, появившаяся на сайте СПЧ о гражданке Белоруссии, которой отказали в помощи из-за отсутствия полиса ОМС, не соответствует действительности.
По словам представителя минздрава, женщина находится в перинатальном центре на сохранении беременности, всю необходимую помощь ей оказывают бесплатно.
Ранее совет по правам человека при президенте России сообщил, что в Рязани отказали принимать роды у гражданки Белоруссии, являющейся супругой российского военнослужащего, поскольку у нее не было полиса ОМС.