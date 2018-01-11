В Рязанском перинатальном центре отказали принимать роды у гражданки Белоруссии. Об этом сообщил сайт президентского Совета по правам человека.

По информации СПЧ, супруга прапорщика российской военной части не смогла оформить полис ОМС, поскольку не имела разрешения на временное проживание на территории России.

Когда 7 января девушка поступила в перинатальный центр с кровотечением и схватками на 34-й неделе беременности, ей медикаментозно остановили родовую деятельность и положили в платную палату.

«Через двое суток родовая деятельность вновь началась и была остановлена медиками. В настоящее время стоит вопрос о том, чтобы перевести женщину в другую больницу, так как в перинатальном центре отказываются полноценно обслуживать гражданку Белоруссии без ОМС», — говорится в сообщении.

Ситуацию прокомментировала член СПЧ Мария Большакова. Она отметила, что по закону «О статусе военнослужащих» члены семей военнослужащих имеют право на медицинскую помощь в медицинских организациях государственной или муниципальной систем здравоохранения и подлежат обязательному медицинскому страхованию на общих основаниях с другими гражданами.

В свою очередь, зампред СПЧ Евгений Бобров отметил, что начавшаяся раньше срока родовая деятельность для женщины беременной двойней с осложнениями является жизнеугрожающим состоянием, а значит роды у нее должны принимать бесплатно независимо от отсутствия гражданства и полиса на основании пунктов 3 и 5 Правил оказания медицинской помощи иностранным гражданам на территории РФ, утверженным постановлением Правительства от 6 марта 2013 года.

«Совет при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека берет на контроль ситуацию с роженицей из Белоруссии, супругой российского военнослужащего, которой отказывают в бесплатной медицинской помощи в Рязанском областном перинатальном центре», — говорится в сообщении.