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18:00, 12 января 2018 3 129
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В мэрии рассказали о причинах конфликта в школе №43 2

В мэрии рассказали о причинах конфликта в школе №43

В городском управлении образования рассказали о причинах конфликта в рязанской школе №43.

Утверждается, что мать восьмиклассницы, приглашенная на педсовет из-за плохих оценок дочери, зашла в школу и начала снимать внутренние помещения, в которых в том числе находились дети, на видеокамеру.

Мать восьмиклассницы, в свою очередь, «демонстративно ходила по школьным коридорам с видеокамерой, привлекая к себе внимание, иногда разговаривая сама с собой».

Женщина попыталась войти на педсовет со включенной камерой. Педагоги попросили ее прекратить съемку, на что последовал отказ. Тогда учителя решили закончить собрание начали расходиться.

В школе утверждают, что после этого женщина «ворвалась в кабинет директора и в агрессивной манере стала требовать объяснения причин, по которой с ней не стали разговаривать, продолжая снимать все на видеокамеру». Отмечается, что никакие аргументы и уговоры на нее не действовали.

По версии руководства школы, рязанка покинула учебное заведения после вызова полиции. Сотрудники школы настаивали, чтобы женщина осталась в здании до приезда наряда, но ушла.

Сама участница конфликта утверждает, что ее не выпускали из школы.

Отметим, что директор учебного заявления написал заявление в полицию в связи с произошедшим.


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