Сотрудники посольства Узбекистана выехали в Рязанскую область из-за гибели четырех своих граждан

Сотрудники посольства Узбекистана выехали в Рязанскую область в связи с гибелью четырех своих граждан, передает «
В ночь на 11 января в частном доме в селе Шереметьево Ряжского района четверо работников местной фермы
МИД Узбекистана опубликовал список погибших:
- Самадов Панжи Норсоатович,
10.05.1966года рождения, уроженец Денауского района Сурхандарьинской области;
- Пазилов Урмонжон Нумонович,
22.01.1966года рождения, уроженец Жалакудукского района Андижанской области;
- Мирзожонов Алижон Юлдошович,
25.09.1969года рождения, уроженец Кургантепинского района Андижанской области;
- Хайитов Самат Илмуратович,
09.07.1981года рождения, уроженец Навбахорского района Навоийской области.
Кроме того, еще один гражданин Узбекистана — Саидов Шерхон Мухаммадович (26.11.1990 года рождения) — находится в тяжелом состоянии в реанимационном отделении Ряжской районной больницы.
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