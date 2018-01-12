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13:58, 12 января 2018 1 619
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Сотрудники посольства Узбекистана выехали в Рязанскую область из-за гибели четырех своих граждан

Сотрудники посольства Узбекистана выехали в Рязанскую область из-за гибели четырех своих граждан

Сотрудники посольства Узбекистана выехали в Рязанскую область в связи с гибелью четырех своих граждан, передает «Спутник».

В ночь на 11 января в частном доме в селе Шереметьево Ряжского района четверо работников местной фермы отравились насмерть угарным газом. По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело.

МИД Узбекистана опубликовал список погибших:

  • Самадов Панжи Норсоатович, 10.05.1966 года рождения, уроженец Денауского района Сурхандарьинской области;
  • Пазилов Урмонжон Нумонович, 22.01.1966 года рождения, уроженец Жалакудукского района Андижанской области;
  • Мирзожонов Алижон Юлдошович, 25.09.1969 года рождения, уроженец Кургантепинского района Андижанской области;
  • Хайитов Самат Илмуратович, 09.07.1981 года рождения, уроженец Навбахорского района Навоийской области.

Кроме того, еще один гражданин Узбекистана — Саидов Шерхон Мухаммадович (26.11.1990 года рождения) — находится в тяжелом состоянии в реанимационном отделении Ряжской районной больницы.

Фото издательства «Пресса»


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