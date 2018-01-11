Следователи возбудили уголовное дело после смерти четырех человек в Ряжском районе

Следователи возбудили уголовное дело части 3 статьи 109 УК РФ после смерти четырех человек в селе Шереметьево Ряжского района. Об этом сообщила
Тела погибших
В настоящее время правоохранители изучают вопросы исправности установленного в доме газового оборудования и правильности его эксплуатации. Специалисты также дадут юридическую оценку действиям сотрудников газовой службы.
Расследование уголовного дела по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам» продолжается.
Напомним, тела погибших мужчин
Фото издательства «Пресса»