Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

16:20, 11 января 2018 3 195
 0    0

Следователи возбудили уголовное дело после смерти четырех человек в Ряжском районе

Следователи возбудили уголовное дело после смерти четырех человек в Ряжском районе

Следователи возбудили уголовное дело части 3 статьи 109 УК РФ после смерти четырех человек в селе Шереметьево Ряжского района. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Тела погибших обнаружили утром в четверг, 11 января. По предварительной информации, смерть мужчин 1981, 1969 и двоих — 1966 годов рождения наступила от отравления угарным газом. Еще один пострадавший, 1990 года рождения, находится в больнице.

В настоящее время правоохранители изучают вопросы исправности установленного в доме газового оборудования и правильности его эксплуатации. Специалисты также дадут юридическую оценку действиям сотрудников газовой службы.

Расследование уголовного дела по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам» продолжается.

Напомним, тела погибших мужчин обнаружил их коллега, который вернулся домой после ночной смены.

Фото издательства «Пресса»


© RZN.info

Ссылки по теме:

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Происшествия»
19:56, 11 января 2018
Газовики прокомментировали гибель четырех человек в Ряжском районе
19:33, 11 января 2018
Задержанному в Ряжске наркодилеру грозит пожизненный срок
17:41, 11 января 2018
Спасателям пришлось отпилить крышу, чтобы достать из машины пострадавшую в ДТП на Северной окружной. Фото
16:57, 11 января 2018
Рязанка на «Шевроле» врезалась в столб на Северной окружной. Фото
16:20, 11 января 2018
Следователи возбудили уголовное дело после смерти четырех человек в Ряжском районе
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
5 дней назад
Большое событие для большой семьи. В парк-отеле «Фестиваль» прошла социальная елка

Большое событие для большой семьи. В парк-отеле «Фестиваль» прошла социальная елка

В самый разгар новогодних каникул в парк-отеле «Фестиваль» состоялась социальная елка для детей из многодетных семей и детей, которые находятся под опекой.

Популярное
Комментируемое
Новое
20:11, 6 января 2018 24 828
В ГИБДД прокомментировали аварию с маршруткой в центре Рязани. Фото и видео 7
11:53, 8 января 2018 23 330
Мороз и солнце. Прогноз погоды на первую рабочую неделю 2018 года
20:49, 10 января 2018 22 656
Врачи рязанского кардиодиспансера устроили застолье вместо приема пациентов. Видео 23
11:26, 2 января 2018 21 370
В 2018 году в России ожидается аномальный март 3
17:55, 4 января 2018 19 852
Под Рязанью покончил жизнь самоубийством бывший директор мясокомбината «Кортлав»
Все новости
Голосования

Закончились новогодние каникулы. Что вам запомнилось больше всего?

Окончание опроса: 24.01.2018
Архив голосований
Форум