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11:04, 11 января 2018 2 186
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Погибших в Ряжском районе жителей Узбекистана обнаружил коллега по работе

Погибших в Ряжском районе жителей Узбекистана обнаружил коллега по работе

Жителей Узбекистана, погибших в Ряжском районе, обнаружил их коллега по работе. Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе СУ СКР по Рязанской области.

Четверо погибших, а также один пострадавший мужчина работали на местной ферме. Тела нашел их коллега, который утром вернулся домой после ночной смены.

Напомним, в четверг, 11 января, в частном доме в селе Шереметьево Ряжского района обнаружили тела четверых уроженцев Узбекистана, еще одного мужчину госпитализировали с отравлением угарным газом.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи, устанавливаются обстоятельства произошедшего и точная причина смерти. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото ИД «Пресса»


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