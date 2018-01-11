Газовики прокомментировали гибель четырех человек в Ряжском районе

Пресс-служба АО «Газпром газораспределение Рязанская область» прокомментировала гибель четырех человек в Ряжском районе.
«При осмотре
Специалисты считают, что к трагедии привело грубое нарушение правил эксплуатации газового оборудования.
При этом с начала 2018 года в Рязанской области это уже второй случай отравления угарным газом со смертельным исходом. Ранее, 2 января в Ряжске погибла женщина и двое детей. Причиной отравления также стала неправильная эксплуатация печной горелки.
«Угарный газ образуется при пользовании любым газовым оборудованием и не имеет ни цвета, ни запаха. Распознать его наличие в воздухе невозможно, не имея специального оборудования. Поэтому, если не соблюдать правила газовой безопасности, то угарный газ может привести к летальному исходу — человек не успевает среагировать, так как теряет сознание», — говорится в сообщении.
Напомним, тела четырех граждан Узбекистана
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