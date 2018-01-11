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19:56, 11 января 2018 956
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Газовики прокомментировали гибель четырех человек в Ряжском районе

Газовики прокомментировали гибель четырех человек в Ряжском районе

Пресс-служба АО «Газпром газораспределение Рязанская область» прокомментировала гибель четырех человек в Ряжском районе.

«При осмотре места происшествия сотрудники АО „Газпром газораспределение Рязанская область“ обнаружили, что на печной горелке закрыт шибер, вследствие чего жилое помещение наполнялось продуктами горения», — говорится в сообщении.

Специалисты считают, что к трагедии привело грубое нарушение правил эксплуатации газового оборудования.

При этом с начала 2018 года в Рязанской области это уже второй случай отравления угарным газом со смертельным исходом. Ранее, 2 января в Ряжске погибла женщина и двое детей. Причиной отравления также стала неправильная эксплуатация печной горелки.

«Угарный газ образуется при пользовании любым газовым оборудованием и не имеет ни цвета, ни запаха. Распознать его наличие в воздухе невозможно, не имея специального оборудования. Поэтому, если не соблюдать правила газовой безопасности, то угарный газ может привести к летальному исходу — человек не успевает среагировать, так как теряет сознание», — говорится в сообщении.

Напомним, тела четырех граждан Узбекистана обнаружили в четверг, 11 января, в частном доме в селе Шереметьево Ряжского района. Пятому мужчине, ночевавшему вместе с остальными, удалось выжить. По предварительной версии погибшие отравились угарным газом. По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Фото издательства «Пресса»


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