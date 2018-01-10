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18:32, 10 января 2018 2 609
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Глава «Росгосцирка» проверил ремонт в рязанском филиале. Фото

Глава «Росгосцирка» проверил ремонт в рязанском филиале. Фото

В среду, 10 января, гендиректор Российской государственной цирковой компании Дмитрий Иванов осмотрел здание рязанского филиала. Об этом сообщается на сайте организации.

Иванов осмотрел проверил ход ремонта, обсудил «актуальные вопросы строительства».

«Работы ведутся активно, на объекте трудятся около 140 человек. В настоящее время приступают к отделке зала, ведутся работы в фойе. Полностью проложены воздуховоды, установлена система пожарной сигнализации и пожаротушения. Административно-бытовой корпус готов под чистовую отделку», — прокомментировал он.

В здании цирка два манежа — репетиционный и основной, вместимость зала около двух тысяч мест.

На площадке перед цирком уже установили скульптуру клоуна Олега Попова с собачкой из бронзы, а также фигуры медведя с самокатом и цирковых слонов.

Напомним, ремонт цирка, сроки окончания которого неоднократно переносили, планируют завершить в марте 2018 года.

Фото с сайта Росгосцирка


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